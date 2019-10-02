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Аттракцион

Девушка погибла при испытании аттракциона в Намангане

© Sputnik / Евгения Новоженина
Происшествия
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Работница парка без разрешения вошла в недостроенный аттракцион во время его тестирования и сильно ударилась головой о металлическую стойку.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Жительница Намангана 2001 года рождения погибла на аттракционе в городском парке, сообщает UzNews.uz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Аттракцион в парке
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Инцидент произошел днем 30 сентября. Э.Х., работавшая спасателем в том парке, без разрешения вошла в недостроенный аттракцион Spin block во время его тестирования и сильно ударилась головой о металлическую стойку. Девушка умерла на месте происшествия. 

Сотрудники прокуратуры в ходе доследственной проверки выяснили, что погибшая работала спасателем в парке, принадлежащем компании "Наманган Истиклол боги", с 1 августа 2019 года. В ее обязанности входило проведение спасательных мероприятий на аттракционе "Аквапарк". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В июне 19-летняя девушка стала жертвой аварии на аттракционе в парке "Истиклол" в Джизаке. ЧП произошло из-за сломавшейся рукоятки аттракциона, движущаяся часть механизма вместе с людьми рухнула на землю с высоты в семь метров. В это время в нем находились восемь человек.

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Следственный департамент УВД Джизакской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее смерть человека". 

В начале мая в стране ввели штрафы за несоблюдение правил эксплуатации аттракционов. Санкции за нарушение требований законодательства и нормативных документов в области технического регулирования при эксплуатации парковых аттракционов оговорены в отдельной статье Кодекса об административной ответственности.

Для граждан нарушение эксплуатации парковых аттракционов влечет наложение административного штрафа в размере от трех (608,1 тысячи сумов) до пяти (около 1,13 миллиона сумов) МРЗП. Для должностных лиц — от пяти (около 1,13 миллиона сумов) до десяти (около 2,27 миллиона сумов) МРЗП.

Теги:
смерть, гибель, Наманган, аттракционы



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