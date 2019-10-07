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Сбор урожая хлопка в Изобильненском районе Ставропольского края. Впервые за 50 лет на Ставрополье собирают урожай хлопка.

Сотрудников хлопкоприемного пункта в Каракалпакстане уличили в мошенничестве

© Sputnik / Денис Абрамов
Происшествия
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Сотрудники прокуратуры в ходе доследственной проверки выяснили, что работники одного из хлопкоприемных пунктов пытались присвоить деньги предприятия.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Каракалпакстане возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников хлопкоприемного пункта, которые подделали документы и внесли ложные сведения в накладные и электронную программу ECAS.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, должностные лица АО "Шуманайский хлопкоприемный пункт" с целью хищения денег предприятия приписали почти шесть килограммов хлопока-сырца на общую сумму 20,8 миллиона сумов вместо сданных фермерским хозяйством 2,6 килограмма.

Это дискредитация: МВД о протесте сотрудников против отправки на хлопок >>>

Напомним, на первом этапе цена за один килограмм хлопка-сырца при ручном сборе составляла 800 сумов, на втором она возросла до 1,2 тысячи сумов. Тарифные ставки по оплате за машинный сбор установлены в размере 600 тысяч сумов за тонну.

Теги:
уголовное дело, Генпрокуратура Узбекистана, Узбекистан, сбор хлопка, хлопок



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