Сотрудников хлопкоприемного пункта в Каракалпакстане уличили в мошенничестве

Сотрудники прокуратуры в ходе доследственной проверки выяснили, что работники одного из хлопкоприемных пунктов пытались присвоить деньги предприятия.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Каракалпакстане возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников хлопкоприемного пункта, которые подделали документы и внесли ложные сведения в накладные и электронную программу ECAS.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, должностные лица АО "Шуманайский хлопкоприемный пункт" с целью хищения денег предприятия приписали почти шесть килограммов хлопока-сырца на общую сумму 20,8 миллиона сумов вместо сданных фермерским хозяйством 2,6 килограмма.

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Напомним, на первом этапе цена за один килограмм хлопка-сырца при ручном сборе составляла 800 сумов, на втором она возросла до 1,2 тысячи сумов. Тарифные ставки по оплате за машинный сбор установлены в размере 600 тысяч сумов за тонну.