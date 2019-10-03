Это дискредитация: МВД о протесте сотрудников против отправки на хлопок

По мнению правоохранителей, видеозапись, попавшая в Сеть, была сделана преднамеренно, дабы дискредитировать органы внутренних дел Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. В Сети появилось видео, где десятки сотрудников в форме кричат "Мы не поедем собирать хлопок". МВД Узбекистана опровергло протест молодых людей.

На видео голос за кадром сообщает, что сотрудников отправили на месячный курс первоначальной подготовки, но хотят принудительно заставить собирать хлопок в течение двух месяцев.

Также говорится о том, что на питание из их зарплат удержали 800 тысяч сумов.

По словам МВД, видеозапись была сделана слушателями учебного центра, которые посещают месячный учебный сбор, начатый 11 сентября.

"Поручения о привлечении слушателей этих краткосрочных курсов к сбору хлопка не было. На сегодняшний день все запланированные учебные занятия продолжаются. Они продлятся до 11 октября, после чего слушатели возвратятся на свои служебные места в соответствующих областях", — говорится в сообщении.

В МВД также уточнили, что на кадрах видно, что слушатели находятся в учебном заведении, а не на сборе хлопка.

По их мнению, запись была сделана преднамеренно, опираясь на необоснованные заявления, чтобы дискредитировать органы внутренних дел и нанести ущерб репутации сотрудников.

ГТК: курсантов не посылали на сбор урожая хлопка >>

Тем не менее по данным фактам в учебных центрах ведется внутреннее расследование.

Однако в заявлении отмечается, что "сотрудники правоохранительных органов, помимо прочего, на основе положения и приказов поддерживают общественный порядок во время сбора урожая хлопка, предотвращают случаи потерь и разграбления, обеспечивают безопасность во время транспортировки собранного хлопка и на других общественных мероприятиях".

Напомним, в начале сентября в Государственном таможенном комитете опровергли информацию о привлечении курсантов к сбору урожая хлопка.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о расписках о добровольном участии в сборе хлопка, которые требовали написать курсантов Таможенного института.

В комитете назвали информацию ложной и вводящей многих пользователей в заблуждение.