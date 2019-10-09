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Торт

В Андижане школьники и учителя массово отравились десертом

© Flickr / Mack Male
Происшествия
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Родители ученика решили принести в класс вкусный торт, однако все закончилось очень плохо - 27 человек госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Казалось бы, массовым отравлениям в школах Узбекистана пришел конец, однако стало известно, что вчера ученики и учителя одной из школ Андижанского района попали в больницу, сообщает Минздрав.

"8 октября в инфекционную больницу Андижанского района обратились четыре человека с жалобами на диарею, рвоту, головную боль, общую слабость, боль в животе и высокую температуру. Чуть позже в этот же день были госпитализированы еще 23 человека с диагнозом "пищевая токсикоинфекция", - говорится в сообщении.

Всему виной оказался торт, который принесли в класс родственники одного из учащегося школы № 35 Андижанского района. Ели его все - учителя, дети и родители, поэтому в больницу поступило так много человек.

В настоящее время состояние 15 больных улучшилось, и они были отпущены домой, еще 12 остаются в больнице.

Очередное отравление: из частной школы Андижана госпитализированы дети >>

Напомним, буквально первого октября в Андижане произошло массовое отравление школьников в частной школе Zahiriddin Muhammad Bobur Universal Academy, а 27 сентября 2019 года в инфекционное отделение с предварительным диагнозом "Острая диарея, гастроэнтерит" госпитализировано 19 детей в Бекабаде.

Результаты проведенного расследования свидетельствовали о несоблюдении санитарных норм и правил в пищеблоке и в группах.

Теги:
Школа, школа, дети, кишечное отравление, пищевое отравление, отравление, Андижан, Узбекистан, Узбекистан



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