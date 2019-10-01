Очередное отравление: из частной школы Андижана госпитализированы дети

Через пару часов после того, как ученики и учителя поели в местной столовой, их всех срочно госпитализировали с температурой, тошнотой и диареей.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. В Узбекистане снова случай массового отравления: на этот раз в частной школе Zahiriddin Muhammad Bobur Universal Academy в Андижане, сообщает Telegram-канал Министерства народного образования.

"30 сентября 217 учеников и 19 сотрудников ели обед в школьной столовой, которая принадлежит ООО Юсуф ширин мазали нонлари. Первое блюдо гороховый суп, второй лагман", - говорится в сообщении.

Спустя несколько часов после употребления пищи у них началась тошнота, диарея и субфебрильная температура и они немедленно были госпитализированы.

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В настоящее время в трех больницах (Областная инфекционная больница, Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и Областной детский многопрофильный медицинский центр) проходят лечение 82 школьников, 3 преподавателя и 4 других сотрудника.

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Три пациента находятся в средне-тяжелом состоянии находятся в отделении интенсивной терапии.

В региональном управлении здравоохранения уже создана специальная оперативная группа, которая наблюдает за всеми пациентами. Они также связываются с родителями не госпитализированных школьников и дают им соответствующие рекомендации.

Сотрудники регионального отделения Агентства санитарно-эпидемиологической безопасности отбирают пробы пищи и исследуют причины отравления.

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Напомним, 27 сентября 2019 года в инфекционное отделение с предварительным диагнозом "Острая диарея, гастроэнтерит" госпитализировано 19 детей в Бекабаде.

Тяжелых случаев не зафиксировано, у трех детей состояние средней тяжести, у 15 - удовлетворительное, один ребенок выписан. У всех ребят после проведенного лечения наблюдается положительная динамика состояния здоровья.

Результаты проведенного расследования свидетельствовали о несоблюдении санитарных норм и правил в пищеблоке и в группах.