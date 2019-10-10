Педофил, терроризировавший школьниц в Ташкенте, задержан

Одна из учащихся уже опознала мужчину, который был арестован в результате оперативных-разыскных мероприятий.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Педофил, который держал в страхе весь Ташкент, пойман, сообщает ГУВД.

Известно, что по имеющимся ориентировке и фотографии сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего О. Д.

Более того, одна из школьниц его опознала.

"Опрашивались родители школьников, в их присутствии сами учащиеся, местные жители, составлена ориентировка подозреваемого. Было организовано прочесывание местности", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 129 ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Напомним, 8 октября стало известно о том, что в Ташкенте некий мужчина проявляет нездоровый интерес к несовершеннолетним девочкам.

ГУВД Ташкента проверяет информацию о педофиле >>

Как сообщили в пресс-службе ведомства, аудиосообщения о нем пересылают друг другу в Telegram мамы школьников.

В ведомстве попросили граждан сразу информировать сотрудников правоохранительных органов о противоправных деяниях, а не распространять информацию в соцсетях и мессенджерах, порождая панику.