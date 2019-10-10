21:21 10 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Женщина в наручниках

Начальника отдела столичного банка задушила жена

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
Получить короткую ссылку
510 0 0

Убив мужа, женщина побежала в спальню к родителям покойного, где разыграла сцену горя и безысходности, сообщив о том, что на нее и супруга напали неизвестные лица.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Поссорившись с мужем, который пригрозил скорым разводом, молодая женщина вступила в сговор с родственником. Они договорились убить обидчика и поздно ночью в спальне задушили молодого мужчину шнуром от утюга, сообщает Генеральная прокуратура.

Водный канал
© CA-News
Без права на жизнь: отец не хотел платить алименты и убил сына

После этого убийца с согласия своей сообщницы забрал из комнаты два мобильных телефона, принадлежавших убитому, 500 долларов США и 110 тысяч сумов, а также сотовый телефон и золотые украшения супруги, и покинул дом.

А жена тем временем побежала в спальню к родителям покойного, где разыграла сцену горя и безысходности, сообщив о том, что на нее и супруга напали неизвестные лица.

Мужчина в Ташкентской области убил своего брата за мобильный телефон >>

Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса.

Как выяснилось, убитым оказался 26-летний начальник отдела столичного филиала "Универсалбанка".

Злоумышленники были привлечены к уголовному делу в качестве обвиняемых. Обвинение им предъявлено по части 2 статьи 97 ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах") УК.

Теги:
Ташкент, Шайхантахурский район, Происшествие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Протесты экоактивистов в Лондоне
Восстание против вымирания: протест экоактивистов в Лондоне
В Крыму готовили теракт: предполагаемый преступник задержан
Бомба и нацистская атрибутика: кадры задержания экстремиста в Крыму
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054