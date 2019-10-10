Начальника отдела столичного банка задушила жена

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Поссорившись с мужем, который пригрозил скорым разводом, молодая женщина вступила в сговор с родственником. Они договорились убить обидчика и поздно ночью в спальне задушили молодого мужчину шнуром от утюга, сообщает Генеральная прокуратура.
После этого убийца с согласия своей сообщницы забрал из комнаты два мобильных телефона, принадлежавших убитому, 500 долларов США и 110 тысяч сумов, а также сотовый телефон и золотые украшения супруги, и покинул дом.
А жена тем временем побежала в спальню к родителям покойного, где разыграла сцену горя и безысходности, сообщив о том, что на нее и супруга напали неизвестные лица.
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Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса.
Как выяснилось, убитым оказался 26-летний начальник отдела столичного филиала "Универсалбанка".
Злоумышленники были привлечены к уголовному делу в качестве обвиняемых. Обвинение им предъявлено по части 2 статьи 97 ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах") УК.