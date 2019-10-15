На железнодорожном пути Нукус-Турткуль автомобиль столкнулся с поездом

Известно, что водитель выехал на железную дорогу, пострадавших в аварии нет, а поезд продолжил свое движение через 15 минут.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. На железнодорожном пути Нукус-Турткуль произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и поезда, сообщает МВД Узбекистана.

"13 октября в 16 часов 35 минут на неохраняемом переезде, расположенном на 693-м км железнодорожного пути Нукус-Турткуль, поезд, направляющийся по маршруту Кунград – Ташкент, совершил столкновение с автомобилем марки Nexia", - говорится в сообщении.

Известно, что водитель выехал на железную дорогу, пострадавших в аварии нет.

Поезд продолжил свое движение уже в 16 часов 52 минуты.

Два вагона поезда перевернулось после столкновения с грузовиком на переезде >>

Напомним, в сентябре в Ангрене также произошло ДТП на железнодорожном переезде: на пересечении автомобильной дороги А-373 трассы М-39 "Ташкент – Ферганская долина" и железнодорожной ветки, ведущей на Ангренскую золотодобывающую фабрику.

Грузовой автомобиль на большой скорости врезался в поезд на переезде. В результате ДТП перевернулось два вагона грузового состава, раздавив автомобиль "Дамас". Двое пассажиров авто погибли на месте, трое получили различные травмы и были доставлены в больницу. Также травму получил водитель грузовика.