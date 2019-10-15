В Зангиате двое граждан пытались вывезти детеныша орангутана

Примечательно, что это единственный орангутан среди проживающих в настоящее время обезьян в зоопарке.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. На территории Зангиатинского района сотрудниками таможенного управления по Ташкентской области пресечен незаконный вывоз детеныша орангутана, сообщает Государственный сайт таможенного комитета.

"Также в автомобиле, в котором перемещались правонарушители, были обнаружены завернутые в купюры наркотические вещества "марихуана" и "гашиш" в общем количестве 0,49 граммов и 4 единицы лекарственного препарата "Регапен", который включен в перечень сильнодействующих веществ", - говорится в сообщении.

По данным Международного союза охраны природы, орангутаны находятся под угрозой исчезновения — в мире их осталось около 100 тысяч. В преступном мире торговли дикими животными такой вид приматов оценивается от 50 000 до 70 000 долларов.

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Следует отдельно отметить, что это единственный орангутан среди проживающих в настоящее время обезьян в зоопарке.