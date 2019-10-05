Они могут исчезнуть: 10 животных из Красной книги РФ - фото

С каждым годом из-за экологических проблем в мире становится все меньше животных. Об исчезающих видах из Красной книги России - в фотоленте Sputnik.

Издание "Красная книга России" заявило о своем существовании в 2001 году. В этом сборнике насчитывается немалое количество редчайших животных их фотографии и краткие данные.

Цель данного издания заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме защиты исчезающих животных и птиц. Далее представлена интересная информация о некоторых из них.

Согласно последнему изданию, в Красную книгу России внесены дальневосточный леопард, лошадь Пржевальского, амурский тигр, белый медведь, горный баран (архар, аргали), снежный барс, сейвал (ивасевый кит), красный волк, зубр и сивуч.