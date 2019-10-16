Самолет, направляющийся из Ферганы в Москву, экстренно сел в Самаре

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Самолет, выполняющий рейс HY627 Фергана-Внуково, экстренно сел в Самаре в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров, сообщает НАК Узбекистана.

"Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Самары", - говорится в сообщении.

У трапа самолет встречала карета скорой помощи. Пассажира, гражданина Узбекистана, 1995 г. р., госпитализировали.

Самолет Ташкент-Екатеринбург совершил незапланированную посадку >>

Напомним, самолет А320, выполняющий перелет по маршруту Ташкент-Екатеринбург рейсом HY661, совершил незапланированную посадку на запасной аэродром города Тюмени.

Отмечается, что основанием послужило закрытие аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге по технической причине.