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Самолет Boeing НАК Узбекистон хаво йуллари

Самолет, направляющийся из Ферганы в Москву, экстренно сел в Самаре

Пресс-служба НАК
Происшествия
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Командир лайнера решил совершить посадку из-за состояния пассажира - гражданина Узбекистана, которому стало плохо.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Самолет, выполняющий рейс HY627 Фергана-Внуково, экстренно сел в Самаре в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров, сообщает НАК Узбекистана.

"Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Самары", - говорится в сообщении.

У трапа самолет встречала карета скорой помощи. Пассажира, гражданина Узбекистана, 1995 г. р., госпитализировали. 

Самолет Ташкент-Екатеринбург совершил незапланированную посадку >>

Напомним, самолет А320, выполняющий перелет по маршруту Ташкент-Екатеринбург рейсом HY661, совершил незапланированную посадку на запасной аэродром города Тюмени.

Отмечается, что основанием послужило закрытие аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге по технической причине.

Теги:
рейс, Самара, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Москва, Москва, Фергана, Фергана, аварийная посадка, посадка, самолет, Самолет



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