Самолет "Аэрофлота" сел в Ташкенте из-за болезни пассажира

Борт, приземлившийся в Ташкенте, встретила медицинская бригада, в настоящий момент решается вопрос о госпитализации пассажира.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Самолет А-330 "Аэрофлота", летевший в Москву, сегодня утром, 16 октября, вынужденно сел в Ташкенте из-за пассажира, почувствовавшего себя плохо, сообщает РИА Новости.

"Борт "Аэрофлота", выполнявший рейс Дели-Москва, в 7.19 (5.19 мск) совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за плохого самочувствия одного из пассажиров", - сказал представитель аэропорта.

По его словам, лайнер встретила медицинская бригада, в настоящий момент решается вопрос о госпитализации пассажира.

Согласно данным, самолет продолжит полет в Москву по готовности.

Самолет, направляющийся из Ферганы в Москву, экстренно сел в Самаре >>

Напомним, вчера вечером самолет, выполняющий рейс HY627 Фергана-Внуково, экстренно сел в Самаре в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров.

Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Самары.