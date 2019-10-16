В Узбекистане пресечена преступная деятельность членов "Хизб ут-Тахрир"

По месту жительства арестованных лиц была обнаружена литература экстремистского содержания, которая изъята в процессуальном порядке.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. На территории Андижанской, Наманганской, Ферганской областей республики пресечена преступная деятельность членов запрещенной группы религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", сообщает МВД.

Согласно полученным сведениям стало известно, что большинство этих лиц ранее отбывали наказание за участие в религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир".

"Но несмотря на оказываемую социальную, правовую и моральную поддержку, они продолжили незаконную пропаганду среди населения разрушающих идей, пополняя таким образом свои ряды. Однажды они уже отказались от экстремистских идей, отбыли наказание, а сегодня вновь совершают то же преступление," - говорится в сообщении МВД.

По месту жительства арестованных лиц была обнаружена литература экстремистского содержания, которая изъята в процессуальном порядке.

В настоящее время в отношении этих лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Для справки: религиозно-экстремистская организация "Хизб ут-Тахрир" была основана Такиюддином Набихани в Палестине в 1953 году с целью установления единого халифата в мусульманских странах, а затем и во всем мире.

Сегодня деятельность данной организации запрещена на территории Российской Федерации, Германии, Китайской Народной Республики, Казахстана, Киргизии, Республики Таджикистан и ряда других стран.

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Постановлением Верховного суда Узбекистана от 26 сентября 2016 года религиозно-экстремистская организация "Хизб ут-Тахрир" включена в перечень организаций, деятельность которых запрещена на территории республики.