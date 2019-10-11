Участника ИГ* Шерзода Анварова из Узбекистана осудили на 9 лет

С 2016 года 22-летний узбекистанец поддался пропаганде терроризма и вступил в ряды ИГ*. Однако в 2018 году был возвращен на родину.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Уроженца Самаркандской области Шерзода Анварова, который принимал участие в военных действиях в Афганистане, осудили на 9 лет, сообщает УзА.

Напомним, в марте 2016 года он выехал в Российскую Федерацию на заработки, где познакомился с неким Нусратулло - членом международной террористической организации "Исламское государство"*.

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После возвращения в Узбекистан, в октябре 2016 года, Анваров продолжал поддерживать связь с Нусратулло и получал от него указания. Окончательно поддавшись пропаганде, в апреле 2017 года Шерзод улетел в Турцию, где связался с Нусратулло, который прислал ему видеоматериалы экстремистского характера, внушил мысль о том, что необходимо призывать мусульманам к джихаду.

Убедившись, что парень проникся этой идеей, Нусратулло оформил Шерзоду документы для посещения Афганистана через Иран.

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В мае 2017 года в Иране Шерзода Анварова встречает некий Омонулло, забирает у него паспорт для оформления поддельных документов на имя гражданина Афганистана Мухаммада Анвара Набий. Советует Шерзоду претвориться глухонемым и в пути ни с кем не общаться. Затем из Ирана вместе с беженцами, притворяясь гражданами Афганистана, они направились в Афганистан. Там их встретили лидеры местного ИГ* в Северном Хорасане.

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В итоге, Шерзод Анваров участвовал в боевых действиях, однако благодаря усилиям Службы государственной безопасности, спецслужбы Афганистана в ноябре 2018 года он был возвращен в Узбекистан.

* Запрещенная в России террористическая организация.