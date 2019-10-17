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Преступник, насиловавший узбекистанку в Уфе, взят под стражу

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Генконсул Узбекистана пообщался с матерью потерпевшей, ее адвокатом и официально обратился в местные следственные органы.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Мужчина, насиловавший в течение двух лет узбекистанку в Уфе, взят под стражу, сообщает МИД Узбекистана.

"В связи с распространением в СМИ информации о насилии по отношению к несовершеннолетней гражданки Узбекистана в Уфе Генеральное консульство нашей страны в Казани сообщает, что данный вопрос взят на контроль", - говорится в сообщении.

Также известно, что генконсул Фариддин Насриев посетил Центр содержания иностранных граждан при УМВД России по Уфе, где находится мать потерпевшей, побеседовал с ней, ее адвокатом и официально обратился в местные следственные органы.

По полученным данным, возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления гражданина России К.Т. и принято решение о заключении его под стражу.

Мужчина два года насиловал и шантажировал узбекистанку в Уфе >>

Напомним, вчера стало известно о том, что мужчина в течение двух лет насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистане в Уфе. 44-летний мужчина шантажировал ее из-за проблем матери с документами.

После этого гражданку Узбекистана и ее сестер отправили в социальный приют, а мать — в центр временного содержания иностранных граждан.

Теги:
Изнасилование, преступление, Происшествие, Казань, Уфа, МИД Узбекистана, МИД Узбекистана, узбекистанка, Узбекистан, Узбекистан



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