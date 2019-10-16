Мужчина два года насиловал и шантажировал узбекистанку в Уфе

Мужчина запугивал девочку тем, что ее маму депортируют, а сестер выгонят из школы. Все это продолжалось с 2017 года.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Мигрант из Таджикистана в течение двух лет насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистане в Уфе, сообщает ВГТРК "Башкортостан".

Более того, 44-летний мужчина шантажировал ее из-за проблем матери с документами.

ВГТРК "Башкортостан" Таджикистанец два года насиловал и шантажировал узбекистанку в Уфе

По данным телеканала, он был близким другом семьи.

"Он изнасиловал меня в 2017 году напоив. Это продолжалось в течение двух лет. Я ничего не могла никому рассказать, так как он пугал меня. У моей мамы были проблемы с документами. Оказывается, он делал фальшивые документы моей маме. Он пугал меня тем, что маму депортируют, а сестер выгонят из школы. Я была маленькой и ничего не понимала. Я боялась и терпела ради семьи", - сообщила узбекистанка.

Позже девочка рассказала все своему молодому человеку Исламеддину, который уговорил мать несовершеннолетней обратиться в полицию.

После этого гражданку Узбекистана и ее сестер отправили в социальный приют, а мать — в центр временного содержания иностранных граждан.

По данному факту СКР по РБ возбудил уголовное дело.

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Напомним, в августе в Санкт-Петербурге узбекистанец со своим другом изнасиловали девушку - гражданку Узбекистана.

Также жуткая история случилась в Санкт-Петербурге в мае этого года: гражданин Таджикистана удерживал у себя двух узбекистанок и насиловал их.