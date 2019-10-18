В Ташкенте мошенник обманул свою подругу на 50 тысяч долларов

Знакомый девушки пообещал отправить все деньги в Казахстана ее родным, однако в итоге все потратил на собственные нужды.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Ташкенте мошенник обманул свою знакомую на 50 тысяч долларов, пообещав отправить деньги в Казахстан, сообщает ГУВД.

"16 октября в УКД ОВД Сергелийского района обратилась 31-летняя Александра К. Женщина просила принять меры в отношении ее знакомого, 37-летнего Артема Ц., который в июне текущего года вызвался помочь ей передать 50 тысяч долларов ее знакомым, проживающим в Казахстане", - говорится в сообщении.

Как пишет ГУВД, Александра согласилась и отдала ему деньги. Однако до адресата Артем их так и не довез и ей не вернул, а потратил все на собственные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется следствие.

В Ташкенте аферист выманил у знакомого 22 миллиона сумов >>

Напомним, в начале октября в Ташкенте возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обманул доверчивого знакомого на 22 миллиона сумов.

В ГУВД призвали граждан не доверять малознакомым людям.