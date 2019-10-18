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Автомобильное движение в Ташкенте

Без дистанции: в Ташкенте произошло массовое ДТП

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Первый водитель остановился на запрещающий сигнал светофора, а следовавшие позади него, в связи с несоблюдением дистанции, совершили столкновение друг с другом.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Ташкенте на Малой кольцевой автомобильной дороге произошло массовое ДТП с участием пяти машин, сообщает ГУВД Ташкента.

"17 октября в 10.45 на номер 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомобилей на Малой кольцевой автомобильной дороге в Яшнабадском районе", - говорится в сообщении.

По информации ГУВД, 40-летний водитель автомобиля марки Mercedes-Benz Бахтиер А. остановился на запрещающий сигнал светофора, а следовавшие позади него, в связи с несоблюдением дистанции, совершили столкновение друг с другом.

Пять автомобилей столкнулись в Ташкенте из-за ошибки одного водителя >>

Среди автомобилей: две "Нексии", "Каптива" и "Кобальт".

Также сотрудники правоохранительных органов напомнили жителям столицы, что скорость и дистанция, которой люди придерживаются, должны позволять им без инцидентов остановиться в случае внезапного изменения дорожной ситуации.

Теги:
Происшествие, авария, ДТП, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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