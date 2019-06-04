Пять автомобилей столкнулись в Ташкенте из-за ошибки одного водителя

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента произошло ДТП, в котором пострадали пять автомобилей, сообщает ГУВД.

"Сегодня, 3 июня примерно в 8.45 часов на надземном путепроводе "Мукими", проходящем над ул. Бунёдкор, произошло ДТП с участием 5 авто: легковых автомобилей "Нексия" (водитель 60-летний И. И.), "Матиз" (водитель 29-летний Э. А.), "Спарк" (водитель 36-летний С. Р.) и двух грузовых автомобилей марки Shacman, одним из которых управлял 47-летний Н. Р., вторым – 55-летний К. Ф", - говорится в сообщении.

Никто, кроме водителя и пассажирки из "Нексии" не пострадал. Водитель обратился в больницу, а его пассажирке была оказана помощь на месте происшествия.

К слову, именно "Нексия" и оказалась виновником этой массовой аварии: водитель не включил при перестроении световой мигающий сигнал, из-за чего столкнулся с грузовыми машинами, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Матиз" и "Спарк".

Напомним, вчера также стало известно о двух страшных ДТП со смертельным исходом: водитель в Фергане, который на скорости врезался в столб и лопнувшее колесо фуры в Навоийской области, которое повлекло за собой смерть двух человек.