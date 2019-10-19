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В Термезе житель выращивал коноплю и хранил марихуану в спичечных коробках

© Sputnik / Илья Хлуденев
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Следуя показаниям задержанного, оперативники досмотрели дом другого жителя Термезского района, где на скрытой от посторонних глаз части двора обнаружили куст конопли.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Термезе был выявлен факт незаконного выращивания и хранения наркотиков, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Изъятие марихуаны
© Sputnik / Олег Ласточкин
В Ташкентской области задержали мужчину с почти девятью кг марихуаны

На основании полученной оперативной информации, был остановлен и досмотрен в присутствии понятых салон автомобиля марки "Спарк" и водитель транспортного средства. В карманах гражданина лежали 14 бумажных свертков с наркотическим веществом внутри. Более 18 граммов марихуаны было изъято у задержанного.

Следуя его показаниям, оперативники досмотрели дом другого жителя Термезского района, где на скрытой от посторонних глаз части двора обнаружили куст конопли. Вместе с тем были изъяты полиэтиленовые пакеты и спичечные коробки, в которых хранилась марихуана в общем количестве около 21 кг.

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Возбуждено уголовное дело и продолжаются доследственные проверки.

Теги:
Государственный таможенный комитет, конопля, марихуана, наркотики



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