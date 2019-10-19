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Обещали визу в Америку - получили тюремный срок

© Sputnik / Владимир Сергеев
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

В Ташкенте двое мужчин под предлогом оформления визы в США обманули несколько человек, но вскоре были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. ГУВД Ташкента предупреждает жителей не доверять свои деньги посторонним лицам, ведь они могут оказаться мошенниками.

Банкноты номиналом 1 доллар США
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Работники одной из частных фирм, войдя в доверие 34-летнего жителя Ташкента, пообещали ему помочь получить рабочую визу в США. За свои "услуги" они взяли 4 тыс. долларов США. При этом они не сдержали данное слово, а деньги возвращать отказались, сославшись на их отсутствие.

Аналогичный факт мошенничества произошёл весной 2019 года. Эти же молодые люди, пообещали 46-летней женщине помочь получить студенческую визу в США для ее сына. Доверившись преступникам, она отдала им 7 млн сумов, но так и не получила ни визу, ни свои деньги обратно. 

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Злоумышленники были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Теги:
Уголовный кодекс, ГУВД Ташкента, мошенничество



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