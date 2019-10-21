Подросток без прав врезался в опору ЛЭП в Ташкенте - фото

15-летний юноша получил незначительные повреждения, однако все равно был доставлен в ближайшую больницу.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Сегодня ранним утром, 21 октября, подросток врезался в опору ЛЭП в Ташкенте, сообщает ГУВД.

"21 октября примерно в 5.00 на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в Учтепинском районе 15-летний Ахлиддин А. на автомобиле марки "Матиз", принадлежащем родственнику, не справился с управлением и совершил столкновение с железной конструкцией линии электропередачи", - говорится в сообщении.

С незначительными телесными повреждениями юноша был доставлен в больницу.

ГУВД обратилось к гражданам республики с просьбой не позволять своим несовершеннолетним детям, не имеющим права управлять транспортным средством, садиться за руль.

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Напомним, 19 октября во время движения по трассе в автомобиле произошел взрыв установленного в нем газового баллона. Это случилось ранним утром на перегоне Навои-Зарафшан.

В результате взрыва сам водитель и его пассажир 1987 года рождения погибли на месте.