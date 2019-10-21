Узбекистанец пропал без вести во время прорыва дамбы под Красноярском

Дишпод Азимов работал в артели водителем погрузчика LW-500. Также неизвестна судьба еще четырех рабочих.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik, Мария Науменко. Гражданин Узбекистана Дишпод Абдужапарович Азимов 1987 года рождения без вести пропал во время прорыва дамбы под Красноярском.

В субботу в Красноярском крае на реке Сейба рухнула дамба технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим", входящей в компанию ООО "Сибзолото". Волна высотой четыре-пять метров спровоцировала дальнейшие разрушения нижестоящих отстойников. Селевой поток из глины, камней и грязи снес два общежития и хозяйственные постройки.

Пресс-служба губернатора Красноярского края Специальная техника на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, в результате чего были затоплены общежития рабочих золотодобывающей артели.

Пропавший гражданин Узбекистана работал в артели водителем погрузчика LW-500. Также неизвестна судьба еще четырех рабочих.

В посольстве Узбекистана в Москве сообщили Sputnik, что данный вопрос находится на контроле, диппредставительство работает совместно с российскими ведомствами.

Напомним, трагедия под Красноярском унесла жизни 15 человек, 44 сотрудника артели получили травмы, девять из них находятся в больнице.