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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Узбекистанец пропал без вести во время прорыва дамбы под Красноярском

Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Дишпод Азимов работал в артели водителем погрузчика LW-500. Также неизвестна судьба еще четырех рабочих.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik, Мария Науменко. Гражданин Узбекистана Дишпод Абдужапарович Азимов 1987 года рождения без вести пропал во время прорыва дамбы под Красноярском.

В субботу в Красноярском крае на реке Сейба рухнула дамба технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим", входящей в компанию ООО "Сибзолото". Волна высотой четыре-пять метров спровоцировала дальнейшие разрушения нижестоящих отстойников. Селевой поток из глины, камней и грязи снес два общежития и хозяйственные постройки.

Пресс-служба губернатора Красноярского края
Специальная техника на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, в результате чего были затоплены общежития рабочих золотодобывающей артели.

Пропавший гражданин Узбекистана работал в артели водителем погрузчика LW-500. Также неизвестна судьба еще четырех рабочих.

В посольстве Узбекистана в Москве сообщили Sputnik, что данный вопрос находится на контроле, диппредставительство работает совместно с российскими ведомствами.

Напомним, трагедия под Красноярском унесла жизни 15 человек, 44 сотрудника артели получили травмы, девять из них находятся в больнице.

Теги:
Узбекистан, узбекистанец, Россия, Красноярск



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