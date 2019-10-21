Пассажир UzAirways устроил дебош во время полета из Нью-Йорка в Ташкент

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Пассажир, летевший рейсом HY102 "Узбекистон хаво йуллари" из Нью-Йорка в Ташкент, устроил дебош на борту самолета, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Во время полета 51-летний мужчина агрессивно вел себя по отношению к другим пассажирам и бортпроводникам. На просьбу занять свое место, он отвечал оскорблениями и отказывался выполнять требования экипажа. В условиях полета такие действия могли угрожать безопасности, поэтому нарушителя порядка пришлось скрутить и привязать к креслу.

Вынужденной посадки из-за инцидента удалось избежать — лайнер прибыл в пункт назначения. В узбекской столице скандалиста у трапа ждали сотрудники линейного отдела внутренних дел на транспорте.

Заметим, что это уже не первый подобный инцидент за последнюю неделю. Так, 18 октября российский борт, следовавший из Москвы в Пхукет, был вынужден совершить незапланированную посадку в Ташкенте из-за дебошира на борту. После снятия нарушителя с рейса и дозаправки лайнер продолжил полет.