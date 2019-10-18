Самолет из Москвы в Пхукет экстренно сел в Ташкенте из-за дебошира

После снятия нарушителя с рейса и дозаправки лайнер вылетел из столицы в пункт назначения через пару часов.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, направляющийся из Москвы в Пхукет, экстренно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

"Самолет авиакомпании Nordwind airlines, следующий рейсом N42477 по маршруту Москва - Пхукет, в 23.31 (21.31 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причина - агрессивное поведение одного из пассажиров, создававшего угрозу безопасности полета", - сказал представитель аэропорта.

После снятия нарушителя с рейса и дозаправки лайнер вылетел в пункт назначения в 1.58 (23.58 мск).

Самолет Ташкент-Екатеринбург совершил незапланированную посадку >>

Это уже не первый инцидент за последние двое суток с самолетом, совершившим незапланированную посадку в аэропорту Ташкента.

Самолет, направляющийся из Ферганы в Москву, экстренно сел в Самаре >>

Напомним, что самолет А-330 "Аэрофлота", выполнявший в среду рейс Дели-Москва, утром вынужденно сел в Ташкенте из-за болезни пассажира - гражданки Индии. Спустя два часа борт вылетел в Москву.

Также вчера рейс 633 "Хаво-Йулари" Ташкент - Санкт-Петербург экстренно приземлился в Казани из-за плохого самочувствие пассажира.

Лайнер рейса Ташкент - Санкт-Петербург экстренно сел в Казани >>

Позавчера борт, выполняющий рейс HY627 Фергана-Внуково, экстренно сел в Самаре в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров.

У трапа самолет встречала карета скорой помощи. Пассажира, гражданина Узбекистана, 1995 г. р., госпитализировали.