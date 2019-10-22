В Ташкенте водители ограбили своих попутчиков

Мошенники довезли пассажиров до указанного места, они отобрали у пострадавших все деньги и скрылись с места преступления.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В Ташкенте мужчины ограбили своих попутчиков на 750 тысяч сумов, сообщает ГУВД.

"18 октября около 03.00 часов в Чиланзарском районе 22-летний Шамсиддин Ш., находясь в автомобиле марки "Нексия-2" вместе со своим знакомым 25-летним ранее судимым Акбарали О., взяли по дороге пассажиров 37-летнего Тимура Х. и 34-летнего Рустама Г", - говорится в сообщении.

По информации ГУВД, когда мошенники довезли пассажиров до указанного места, они отобрали у пострадавших все деньги и скрылись с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 ("Грабеж") Уголовного кодекса республики Узбекистан.

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Напомним, вчера в Ташкенте был задержан мужчина, который вымогал у знакомой крупную сумму, угрожая распространить компрометирующие ее слухи.

Мошенник требовал у нее 700 долларов в обмен на молчание: он угрожал рассказать ее мужу и знакомым о том, что Ш. якобы изменила супругу с другим мужчиной.