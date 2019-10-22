В Красноярском крае, где пропал узбекистанец, идут активные поиски

Гендиректора артели "Сисим" Максима Ковалькова, начальника участка артели Андрея Еганова и мастера горного участка артели Евгения Александрова арестовали на два месяца.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Спасатели возобновили активную фазу поисковой операции в районе прорыва дамб на юге Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК.

"Операция возобновлена. Сегодня вертолет пока не привлекался", - сказал собеседник агентства.

Во время происшествия гражданин Узбекистана Дишпод Абдужапарович Азимов 1987 года рождения без вести пропал.

Пропавший гражданин Узбекистана работал в артели водителем погрузчика LW-500.

В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.

Узбекистанец пропал без вести во время прорыва дамбы под Красноярском >>

В результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна.

В понедельник Железнодорожный районный суд по делу о гибели людей при прорыве дамб арестовал на два месяца гендиректора артели "Сисим" Максима Ковалькова, начальника участка артели Андрея Еганова и мастера горного участка артели Евгения Александрова.