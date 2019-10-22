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Сильный пожар в Андижане уничтожил два жилых дома

Сильный пожар в Андижане уничтожил два жилых дома

Служба пожарной безопасности
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Предполагаемая причина пожара на площади 70 и 50 квадратных метров - короткое замыкание электропроводов.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В Андижане произошел сильный пожар, который уничтожил два жилых дома, сообщает Государственная служба пожарной безопасности республики.

"20 октября в 22 часа 20 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в домах 1 и 2, расположенных по адресу: г. Андижан, МСГ "Ал-Бухорий", 2 и 3-проезд ул. Хамрокулова", - говорится в сообщении.

Для тушения возгорания привлечено пять единиц пожарной техники.

Первые расчеты прибыли в течение 5 минут. В результате оперативных действий огнеборцев пожар был локализован в 22 часа 35 минут и ликвидирован в 23.56.

Сильный пожар в Андижане уничтожил два жилых дома
Служба пожарной безопасности
Сильный пожар в Андижане уничтожил два жилых дома

Впоследствии возгорания пострадали строительные конструкции крыши, потолки и внутреннее имущество домов на площади 70 и 50 кв. метров.

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Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано.

От пожара сохранены строения жилых домов на площади 150 кв. метров. Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводов.

Напомним, в начале октября детская шалость со спичками привела к пожару в одном из жилых домов в Ташкенте. Сын хозяина дома 2015 года рождения из-за полученных ожогов был госпитализирован.

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Андижан, тушение пожара, пожарные, пожар



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