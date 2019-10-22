Нож в спину: кровавая драка между школьниками в Ташкенте

Повздорив с учениками 10-го класса этой же школы, подросток нанес удар старшему обидчику холодным оружием со спины. С полученными телесными повреждениями 16-летний юноша был госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Девятиклассник школы №146 Алмазарского района 21 октября 2019 года принес с собой на уроки нож. Повздорив с учениками 10-го класса этой же школы, подросток нанес удар старшему обидчику холодным оружием со спины, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

С полученными телесными повреждениями 16-летний юноша был госпитализирован.

По данному факту ведется доследственная проверка.

ГУВД Ташкент убедительно просит родителей чаще разговаривать со своими детьми, интересоваться не только оценками, но и взаимоотношениями с одноклассниками, друзьями.

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"Проверяйте, не носит ли ваш сын нож в школьном рюкзаке. Ведь это – первый и очень явный сигнал о том, что у него есть проблемы во взаимоотношениях с другими ребятами. Уберегите своего ребенка от неверного шага!" - говорится в сообщении ГУВД.