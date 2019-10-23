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В Ташкенте школьник украл у своего друга мобильный телефон

В Ташкенте у школьника друг украл мобильный телефон

ГУВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Товарищ пострадавшего попросил у него мобильный телефон марки Xiaomi Mi6 и скрылся с места происшествия.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В Ташкенте подросток украл у своего друга мобильный телефон за 2 миллиона сумов, сообщает ГУВД.

"В органы внутренних дел столицы обратился учащийся старших классов средней школы 17-летний Ф.Т. В своем заявлении он просил принять меры к своему знакомому 19-летнему Хусниддину Ф.", - говорится в сообщении.

По словам школьника, 11 октября под предлогом сделать звонок, его друг попросил у него мобильный телефон марки Xiaomi Mi6 стоимостью 2 миллиона сумов и скрылся с места происшествия.

На текущий момент Хусниддин Ф. телефон владельцу так и не вернул.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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Напомним, 22 октября в Ташкенте мужчины ограбили своих попутчиков на 750 тысяч сумов. 

Когда мошенники довезли пассажиров до указанного места, они отобрали у пострадавших все деньги и скрылись с места преступления.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, мобильный телефон, школа, школьники, ограбление, кража, Кража, Происшествие



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