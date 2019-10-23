В Ташкенте у школьника друг украл мобильный телефон

Товарищ пострадавшего попросил у него мобильный телефон марки Xiaomi Mi6 и скрылся с места происшествия.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В Ташкенте подросток украл у своего друга мобильный телефон за 2 миллиона сумов, сообщает ГУВД.

"В органы внутренних дел столицы обратился учащийся старших классов средней школы 17-летний Ф.Т. В своем заявлении он просил принять меры к своему знакомому 19-летнему Хусниддину Ф.", - говорится в сообщении.

По словам школьника, 11 октября под предлогом сделать звонок, его друг попросил у него мобильный телефон марки Xiaomi Mi6 стоимостью 2 миллиона сумов и скрылся с места происшествия.

На текущий момент Хусниддин Ф. телефон владельцу так и не вернул.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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Напомним, 22 октября в Ташкенте мужчины ограбили своих попутчиков на 750 тысяч сумов.

Когда мошенники довезли пассажиров до указанного места, они отобрали у пострадавших все деньги и скрылись с места преступления.