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Узбекистанец пытался незаконно вывезти в Кыргызстан более $600 тысяч

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Ранее судимый уроженец Наманганской области получил иностранную валюту у жителей Ташкента и Наманганской области для последующей доставки гражданину Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. СГБ Узбекистана предотвратила незаконный вывоз за границу более 600 тысяч долларов, сообщает УзА.

"Сотрудниками Управления Службы государственной безопасности по Наманганской области на территории махаллинского схода граждан "Гурмирон" был остановлен передвигавшийся в направлении "Наманган - Касансай" автомобиль марки "Каптива", управлял которым Неъматулло Вохидов", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра машины с участием понятых в салоне было обнаружено более 600 тысяч долларов.

Выяснилось, что уроженец Наманганского района Наманганской области, ранее судимый Неъматулло Вохидов получил иностранную валюту у жителей Ташкента и Наманганской области для последующей доставки гражданину Кыргызстана Илесу путем вывоза в соседнюю республику в обход таможенного контроля через окольные пути в Касансайском районе.

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За свою курьерскую услугу он должен был получить определенные проценты.

В настоящее время по данному факту Управлением СГБ по Наманганской области возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Теги:
валютные операции, сбыт валюты, валюта, деньги, Происшествие, Наманганская область, Узбекистан, Узбекистан



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