Осужденная скончалась в следственном изоляторе в Намангане

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Вчера, 22 октября, в камере следственного изолятора №6 Наманганского областного ОВД скончалась женщина, сообщает руководитель Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов в своем Telegram-канале.
"Примерно в 02.30 в камере следственного изолятора №6 Наманганского областного ОВД скончалась 43-летняя женщина Шохиста М., приговоренная к длительным срокам лишения свободы на основании статьи 168 ("Мошенничество") и других статей", - говорится в сообщении.
Известно, что ранее заключенная подала апелляционную жалобу на вынесенный приговор.
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По словам Шамсутдинова, предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть женщины была вызвана острой сердечно-сосудистой недостаточностью. Телесных повреждений не обнаружено.
Наманганская районная прокуратура ведет следствие.