14:57 23 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
Колония общего режима

Осужденная скончалась в следственном изоляторе в Намангане

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
Получить короткую ссылку
274 0 0
Sputnik Узбекистан

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть женщины была вызвана острой сердечно-сосудистой недостаточностью.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Вчера, 22 октября, в камере следственного изолятора №6 Наманганского областного ОВД скончалась женщина, сообщает руководитель Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов в своем Telegram-канале.

"Примерно в 02.30 в камере следственного изолятора №6 Наманганского областного ОВД скончалась 43-летняя женщина Шохиста М., приговоренная к длительным срокам лишения свободы на основании статьи 168 ("Мошенничество") и других статей", - говорится в сообщении.

Известно, что ранее заключенная подала апелляционную жалобу на вынесенный приговор.

В МВД рассказали о судьбе узников "Жаслыка" >>

По словам Шамсутдинова, предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть женщины была вызвана острой сердечно-сосудистой недостаточностью. Телесных повреждений не обнаружено.

Наманганская районная прокуратура ведет следствие.

Теги:
Происшествие, смерть, заключенный, тюрьма, Тюрьма, Наманганская область, Наманган, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнования прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
Грязные тачки, или Испытание для настоящих машин — самые яркие фото гонки
Волна протестов в ЕС: чем недовольны европейские фермеры – видео
Нобелевские лауреаты 2019
Нобелевские лауреаты-2019

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться