Осужденная скончалась в следственном изоляторе в Намангане

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Более трети узбекистанцев не знает о том, что скоро выборы - соцопрос Социологи выяснили, что только 16,7 процента опрошенных знакомы с новым Избирательным кодексом, а 35,7 процента ничего о нем не слышали. 36

Конкурс роботехники пройдет в Ташкенте За первое место можно получить шесть тысяч долларов, за второе - четыре тысячи и за третье, соответственно - две тысячи. 11