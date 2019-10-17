В МВД рассказали о судьбе узников "Жаслыка"

Два месяца назад Шавкат Мирзиёев подписал указ о прекращении деятельности тюрьмы "Жаслык", известной своими нечеловеческими пытками над заключенными. На брифинге МВД журналистам рассказали о том, что ждет узников.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. После выхода указа президента 385 заключенных были переведены в колонии, расположенные неподалеку от места их прежнего проживания, чтобы не создавать родственникам дополнительных проблем в процессе посещения. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-секретаря МВД Шохруха Гиясова.

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Отвечая на вопрос о судьбах заключенных после закрытия "Жаслыка", Гиясов рассказал, что строится новое место для содержания пожизненно осужденных.

"Так как режим дня пожизненно осужденных отличается от режима дня колоний общего или строгого режима, принято решение построить отдельное исполнительное учреждение. Когда будет построена эта колония заключенные пожизненно будут переведены туда. Пока они временно размещены в других колониях," - сказал пресс-секретарь.

Напомним, постановление о ликвидации специализированной колонии по исполнению наказания №19 Министерства внутренних дел Каракалпакстана в поселке Жаслык в Кунградском районе президент подписал в августе 2019 года. При МВД Узбекистана была образована комиссия по реализации комплекса организационно-правовых мер по ликвидации колонии.