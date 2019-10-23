Замхокима задержали за вымогательство и получение взятки

Заместитель хокима Юнусабадского района Эркин Зохидов обещал помочь с оформлением права собственности на возведенную постройку.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Заместитель хокима Юнусабадского района по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Эркин Зохидов задержан за вымогательство, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Чиновник задержан при получении взятки. Он вымогал у гражданина 5 000 долларов и обещал помочь с оформлением права собственности на возведенную постройку. На Эркина Зохидова заведено уголовное дело по статье "Получение взятки путем вымогательства". Сейчас активно ведутся следственные действия.

Ранее стало известно, что бывший руководитель отдела аппарата президента обвиняется в организации преступного сообщества, которое способствовало в освобождении осужденных преступников, назначении министров, ректоров вузов и хокимов.

Обнародованы некоторые детали из уголовного дела в отношении начальника общего отдела администрации президента Асатуллы Дустова, организовавшего преступное сообщество.