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Преступник за решеткой

Замхокима задержали за вымогательство и получение взятки

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Заместитель хокима Юнусабадского района Эркин Зохидов обещал помочь с оформлением права собственности на возведенную постройку.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Заместитель хокима Юнусабадского района по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Эркин Зохидов задержан за вымогательство, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Чиновник задержан при получении взятки. Он вымогал у гражданина 5 000 долларов и обещал помочь с оформлением права собственности на возведенную постройку. На Эркина Зохидова заведено уголовное дело по статье "Получение взятки путем вымогательства". Сейчас активно ведутся следственные действия.

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Ранее стало известно, что бывший руководитель отдела аппарата президента обвиняется в организации преступного сообщества, которое способствовало в освобождении осужденных преступников, назначении министров, ректоров вузов и хокимов.

Обнародованы некоторые детали из уголовного дела в отношении начальника общего отдела администрации президента Асатуллы Дустова, организовавшего преступное сообщество.

Теги:
Вымогательство, взятка, хокимият, хоким, хоким



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