Замхокима задержали за вымогательство и получение взятки

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Заместитель хокима Юнусабадского района по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Эркин Зохидов задержан за вымогательство, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Чиновник задержан при получении взятки. Он вымогал у гражданина 5 000 долларов и обещал помочь с оформлением права собственности на возведенную постройку. На Эркина Зохидова заведено уголовное дело по статье "Получение взятки путем вымогательства". Сейчас активно ведутся следственные действия.
Обнародованы некоторые детали из уголовного дела в отношении начальника общего отдела администрации президента Асатуллы Дустова, организовавшего преступное сообщество.