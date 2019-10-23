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Ювелирные украшения

Ювелирная точность: таможенники заметили контрабанду в фольге

© Sputnik / Нина Зотина
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

При досмотре сумок внутри были обнаружены завернутые в фольгу ювелирные украшения из серебра (около 1925 граммов) на сумму 38 миллионов 500 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. На приграничном-таможенном посту были пресечены факты незаконного перемещения ювелирных изделий через таможенную границу, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Золотые украшения
INDRANIL MUKHERJEE / AFP
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В частности, на посту "Гишткуприк" в ходе проведенного в установленном порядке досмотра багажа гражданки, прибывшей из соседнего государства, в принадлежавших ей сумках были обнаружены завернутые в фольгу ювелирные украшения из серебра (около 1925 граммов) на сумму 38 миллионов 500 тысяч сумов.

Еще одно похожее правонарушение было выявлено на этом же таможенном посту.

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В ходе таможенного досмотра багажа были обнаружены не указанные в декларации и не заявленные при устном опросе таможенникам ювелирные украшения из золота и серебра в общем количестве 109 граммов стоимостью 3 миллиона 300 тысяч сумов.

Для справки: количество ввозимых физическими лицами ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней не должно превышать 65 граммов.

В настоящее время, по выявленным фактам правонарушений, ведутся таможенные проверки.

Теги:
госграница, Узбекистан, контрабанда, ювелирные украшения, Государственный таможенный комитет



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