В Ташкенте раскрыта группировка религиозных экстремистов

Известно, что большинство из арестованных ранее уже отбывали наказание за экстремистскую деятельность.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Ташкенте пресекли деятельность ячейки запрещенного в Узбекистане религиозно-экстремистского течения "Джихадизм", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

"23 октября в Ташкенте была пресечена преступная деятельность членов запрещенной группы религиозно-экстремистского течения "Джихадизм", - говорится в сообщении.

Количество участников группы не раскрывается.

По данным МВД, большинство из арестованных ранее уже отбывали наказание за экстремистскую деятельность.

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Известно, что в местах проживания арестованных лиц содержалась литература и аудио материалы экстремистского содержания, которые были изъяты.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.