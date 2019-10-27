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Лидер Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади

Источник в иракской разведке подтвердил ликвидацию главаря ИГ аль-Багдади - СМИ

AFP
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Главарь ИГ (запрещена в РФ) был ликвидирован вместе со своим телохранителем в сирийском Идлибе. Источник добавил, что местоположение аль-Багдади удалось обнаружить, когда тот пытался вывезти свою семью из Идлиба к турецкой границе.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Высокопоставленный источник в иракской разведке в воскресенье подтвердил информацию о ликвидации главаря "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ написали, что США провели в субботу в Сирии спецоперацию против главаря ИГ (запрещена в РФ) аль-Багдади. Предполагается, что аль-Багдади мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

"Высокопоставленный источник в разведке подтвердил, что главарь ИГ аль-Багдади и иракские командиры группировки были ликвидированы в сирийском Идлибе", - сообщает агентство.

Ранее источник в сфере безопасности Ирака сообщил, что источники в Сирии подтвердили иракской разведке информацию о ликвидации аль-Багдади.

© Sputnik / Саид Царнаев
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По данным источников, главарь ИГ (запрещена в РФ) был ликвидирован вместе со своим телохранителем в сирийском Идлибе. Источник добавил, что местоположение аль-Багдади удалось обнаружить, когда тот пытался вывезти свою семью из Идлиба к турецкой границе. Кроме того, два иранских официальных лица также заявили агентству, что Иран получил информацию от сирийских должностных лиц о смерти аль-Багдади.

Администрация президента США ранее проинформировала, что Дональд Трамп сделает в воскресенье "важное заявление" в Белом доме.

Трамп до этого написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Теги:
Сирия, Боевики, ликвидация



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