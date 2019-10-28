На крыше столичной многоэтажки вспыхнул пожар

Для тушения огня на крыше жилого дома в Яшнабадском районе понадобилось 6 единиц пожарной техники. Пожарные прибыли через 5 минут после поступившего сигнала.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. По данным службы пожарной безопасности Узбекистана, накануне днем в пожарно-спасательную службу поступил звонок с сообщением о пожаре на крыше многоэтажного дома, расположенного в Яшнабадском районе.

На тушении огня было задействовано 6 единиц пожарной техники. Первые пожарные расчеты прибыли в течение 5 минут. В результате оперативных действий пожар локализован в 14.06 и ликвидирован в 14 часов 20 минут.

От огня смогли спасти дом на площади 250 кв. м. Площадь возгорания составила 70 кв. м. Погибших и пострадавших не зафиксировано.

Предполагаемая причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ на крыше. Материальный ущерб устанавливается.