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Кина не будет: на таможне остановили незаконный ввоз телевизоров

© Sputnik / Михаил Безносов
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Sputnik Узбекистан

Когда сотрудники спец службы заглянули в грузовой отсек, они обнаружили 47 новеньких телевизоров. Никаких сопроводительных документов у водителя не оказалось.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного Управления по Джизакской области предотвратили контрабанду, сообщает пресс-служба ведомства.

В международном аэропорту Домодедово
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В установленном порядке был проведен досмотр грузового автомобиля, который пытался пересечь границу в Дустликском районе области.

Когда сотрудники спец службы заглянули в грузовой отсек, они обнаружили 47 новеньких телевизоров. Никаких сопроводительных документов у водителя не оказалось. Выходит, товар был ввезен на территорию республики с целью незаконного сбыта. Общая стоимость техники - 56 миллионов 400 тыс сумов. 

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Теги:
правонарушение, Джизакская область, Узбекистан, пост, Государственный таможенный комитет, контрабанда



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