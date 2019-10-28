Кина не будет: на таможне остановили незаконный ввоз телевизоров

Когда сотрудники спец службы заглянули в грузовой отсек, они обнаружили 47 новеньких телевизоров. Никаких сопроводительных документов у водителя не оказалось.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного Управления по Джизакской области предотвратили контрабанду, сообщает пресс-служба ведомства.

В установленном порядке был проведен досмотр грузового автомобиля, который пытался пересечь границу в Дустликском районе области.

Когда сотрудники спец службы заглянули в грузовой отсек, они обнаружили 47 новеньких телевизоров. Никаких сопроводительных документов у водителя не оказалось. Выходит, товар был ввезен на территорию республики с целью незаконного сбыта. Общая стоимость техники - 56 миллионов 400 тыс сумов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.