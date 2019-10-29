09:52 29 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.40
  • EUR10483.52
  • USD9463.37
Поиск
Промышленная зона

Маньяк в Ташкенте и тела подростков: ГУВД разъяснили ситуацию

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
101620
Sputnik Узбекистан

Сотрудники правоохранительных органов попросили граждан не распространять непроверенную информацию, основанную на предположениях, домыслах и слухах.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Уже несколько дней в Интернете и узбекских Telegram-каналах люди обсуждают появление ташкентского маньяка, а также найденные тела подростков без внутренних органов. ГУВД столицы опровергло все слухи и домысли жителей.

"Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. ГУВД Ташкента принимает меры по установлению лиц, распространяющие недостоверную информацию и тем самым порождающие панику среди населения", - говорится в сообщении.

Также сотрудники правоохранительных органов попросили граждан не распространять непроверенную информацию, основанную на предположениях, домыслах и слухах.

Напомним, несколько дней назад жители Ташкента распространили сообщение о том, что в Юнусабадском районе некий парень на автомобиле марки "Спарк" проявлял повышенный интерес к несовершеннолетнему мальчику.

Жители Ташкента приняли обычного парня за педофила >>

Жители столицы тут же назвали парня "педофилом" и начали сплетни. 

В ГУВД оценили неравнодушных граждан, однако предупредили, что сеять панику, порождая слухи и домыслы, неправильно.

Теги:
слухи, Происшествие, ГУВД Ташкента, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, маньяк



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Девять самых дорогих люксовых брендов в мире
Чем будет удивлять Юлдуз Усманова на концерте в Москве
Чем удивит Юлдуз Усманова на концерте в Москве - видео
Бизнес по-узбекски: открыть свое дело легко

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться