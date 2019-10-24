Жители Ташкента приняли обычного парня за педофила

Жители столицы предположили, что в городе снова появился педофил, однако все оказалось совсем не так.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Мужчина, которого жители Ташкенте поспешили назвать "педофилом", оказался обычным гражданином, сообщает ГУВД.

Ранее в мессенджере Telegram распространилось сообщение о том, что в Юнусабадском районе некий парень на автомобиле марки "Спарк" проявлял повышенный интерес к несовершеннолетнему мальчику.

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Пользователи социальных сетей тут же поспешили выступить с предположениями, что "в городе опять появился педофил".

"На место происшествия незамедлительно прибыл наряд ППС ГУВД Ташкента и Национальной гвардии. В качестве потерпевшего в органы внутренних дел никто не обращался", - говорится в сообщении.

Личность водителя была установлена, им оказался 19-летний Х. Ш.

Со слов молодого человека, он ожидал своего друга, 17-летнего У. О., возле одной из школ Юнусабадского района, когда увидел мальчика, который довольно долго стоял у дороги, и порядочный мужчина предложил подвезти его до дома.

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"Ничего плохого у меня и в мыслях не было", - заверил молодой человек.

В ГУВД оценили неравнодушных граждан, однако предупредили, что сеять панику, порождая слухи и домыслы, неправильно.

"Убедительно просим родителей не распространять в социальных сетях, мессенджерах и группах непроверенную информацию, дописывать от себя догадки и предположения", - заключили в ГУВД.

Напомним, педофил, который держал в страхе весь Ташкент, был пойман 10 октября.

8 октября стало известно о том, что в Ташкенте некий мужчина проявляет нездоровый интерес к несовершеннолетним девочкам.