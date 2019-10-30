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Орошение земли

Семь раз отмерь: сотрудник кадастра попался на крупной взятке

CC0 / pixabay.com
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Сотрудник кадастра запросил 30 тыс долларов США у ферганского предпринимателя. Такая цена была назначена за решение хокима района выделить 5 гектаров земли для садоводства.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Специалист Алтыарыкского районного филиала государственного предприятия "Землеустройство и кадастр недвижимости" и его соучастники потребовали 30 тыс долларов США у ферганского предпринимателя. Такая цена была назначена за решение хокима района выделить 5 гектаров земли для садоводства, сообщил на своем канале пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Купюры американских долларов.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Бизнесмен обратился с заявлением в прокуратуру.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного Ферганским областным управлением Департамента при Генпрокуратуре совместно с сотрудниками областного управления СГБ, мошенники были задержаны с вещественными доказательствами – незаконным путем они получили 22 тыс долларов США и 28,5 млн сумов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 168 и 28,211 УК, ведутся следственные действия.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, кадастр, мошенничество, взятка, Происшествие



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