Семь раз отмерь: сотрудник кадастра попался на крупной взятке

Сотрудник кадастра запросил 30 тыс долларов США у ферганского предпринимателя. Такая цена была назначена за решение хокима района выделить 5 гектаров земли для садоводства.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Специалист Алтыарыкского районного филиала государственного предприятия "Землеустройство и кадастр недвижимости" и его соучастники потребовали 30 тыс долларов США у ферганского предпринимателя. Такая цена была назначена за решение хокима района выделить 5 гектаров земли для садоводства, сообщил на своем канале пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Бизнесмен обратился с заявлением в прокуратуру.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного Ферганским областным управлением Департамента при Генпрокуратуре совместно с сотрудниками областного управления СГБ, мошенники были задержаны с вещественными доказательствами – незаконным путем они получили 22 тыс долларов США и 28,5 млн сумов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 168 и 28,211 УК, ведутся следственные действия.