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Жилой дом в Москве

Ночной Ташкент: женщина ограбила гостя прямо у себя дома

© Sputnik / Руслан Кривобок
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Пока мужчина отвлекся, Насиба вытащила из его куртки ключи от автомобиля и украла все денежные средства.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. В Ташкенте мужчина, который зашел ночью гости к знакомой, за секунду оказался без всех своих сбережений, сообщает ГУВД.

"28 октября в 02 часа 30 минут в Мирзо-Улугбекском районе 21-летняя Насиба К., воспользовавшись тем, что 34-летний Азиз Н., пришедший к ней в гости, отвлекся, похитила из кармана его куртки пульт от автомобиля марки "Каптива"", - говорится в сообщении.

Известно, что сразу после этого девушка вышла к машине, с помощью пульта открыла дверь и похитила из салона 1 миллионов сумов и 300 долларов.

В Ташкенте у школьника друг украл мобильный телефон >>

В отношении Насибы возбуждено уголовное дело по статье 169 ("Кража").

Напомним, недавно в Ташкенте подросток украл у своего друга мобильный телефон за 2 миллиона сумов. 

По словам школьника, 11 октября под предлогом сделать звонок, его друг попросил у него мобильный телефон марки Xiaomi Mi6 стоимостью 2 миллиона сумов и скрылся с места происшествия.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, ограбление, Происшествие



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