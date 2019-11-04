В Самарканде супружеская пара отравилась угарным газом

Супруга погибшего была госпитализирована с таким же диагнозом - "отравление угарным газом". Прокуратура проводит проверку.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. В Самарканде в ночь с субботы на воскресение у себя дома погиб гражданин Ф.К.

Он отравился угарным газом из установленной газовой "колонки" для подогрева воды. Его супруга была госпитализирована с аналогичным диагнозом. Об этом сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

По данному факту прокуратурой Самарканда проводится доследственная проверка.

"Уважаемые граждане! Для предотвращения подобных несчастных случаев, просим вас неукоснительно соблюдать правила противопожарной и личной безопасности при эксплуатации газовых и отопительных приборов," - говорится в сообщении.

С наступлением холодов в Узбекистане участились случаи отравления угарным газом. Об одном из последних стало известно меньше недели назад в селе Янгиарыкского района Хорезмской области и в Коканде Ферганской области угарным газом отравилось несколько семей. Причиной отравления послужила неисправность дымохода парового котла – дымоход оказался отсоединенным от котла.