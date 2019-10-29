В Узбекистане несколько семей отравилось угарным газом

В связи с понижением температуры отмечен ряд несчастных случаев, связанных с отравлениями угарным газом в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. В Узбекистане похолодало, и произошло сразу несколько трагедий: в селе Янгиарыкского района Хорезмской области и в Коканде Ферганской области угарным газом отравилось несколько семей, сообщает МЧС республики.

"28 октября в Коканде (Ферганская область) в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного по улице Туркистон, был отмечен случай смертельного отравления угарным газом семьи из трех человек", - говорится в сообщении.

Причиной отравления послужила неисправность дымохода парового котла – дымоход оказался отсоединенным от котла.

В Хорезме семья погибла от отравления угарным газом >>

22 октября в селе Остона Янгиарыкского района Хорезмской области из-за засоренности дымохода отопительного котла гнездовым хворостом и перьями птиц отмечен смертельный случай отравления угарным газом семьи из четырех человек.

По информации МЧС, перед пользованием отопительными печами и паровыми котлами необходимо проверять исправность дымоходов.