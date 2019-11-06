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Пограничники на границе

Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу

© Sputnik / Амир Исаев
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

По словам представителя пограничников, узбекская сторона находится в контакте с таджикскими коллегами.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Пограничное ведомство Узбекистана изучает ситуацию в связи с нападением вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в соседнем Таджикистане, сообщил РИА Новости представитель пограничных войск Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) республики.

"Мы знаем об инциденте, в настоящее время изучаем ситуацию", - сказал представитель пограничников Узбекистана.

По его словам, узбекская сторона находится в контакте с таджикскими коллегами.

Напомним, в ночь вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены. 

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Известно, что в ходе операции погибли два силовика с таджикской стороны: солдат пограничных войск и один милиционер.

В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа, идет расследование.

Теги:
нападение, Происшествие, госграница, граница, границы, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан



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