Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу

По словам представителя пограничников, узбекская сторона находится в контакте с таджикскими коллегами.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Пограничное ведомство Узбекистана изучает ситуацию в связи с нападением вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в соседнем Таджикистане, сообщил РИА Новости представитель пограничных войск Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) республики.

"Мы знаем об инциденте, в настоящее время изучаем ситуацию", - сказал представитель пограничников Узбекистана.

По его словам, узбекская сторона находится в контакте с таджикскими коллегами.

Напомним, в ночь вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены.

Неизвестные напали на погранзаставу на таджикско-узбекской границе >>

Известно, что в ходе операции погибли два силовика с таджикской стороны: солдат пограничных войск и один милиционер.

В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа, идет расследование.