Чтобы сбить со следа правоохранительные органы и скрыть реальные обстоятельства, мужчина и женщина инсценировали пропажу своего ребенка.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. В Ташкенте родители жестоко убили свою пятилетнюю дочь, сообщает столичная прокуратура.

"4 ноября гражданка А. В. обратилась в правоохранительные органы с сообщением о пропаже своей дочери Д. К. в торговом комплексе Compass, расположенном в Бектемирском районе. Прокуратурой города Ташкента и Главным управлением внутренних дел была создана следственно-оперативная группа, и незамедлительно предприняты все необходимые меры для поиска девочки", - говорится в сообщении.

В течение дня разыскными мероприятиями не было установлено местонахождение девочки, после чего органы выдвинули версию о том, что она могла стать жертвой убийства.

Жахон Жестокое убийство ребенка в Ташкенте: родители запутали следствие

В результате было установлено, что 25 октября, примерно в три часа ночи, муж и жена, находясь в съемной квартире, расположенной в Сергелийском районе, употребив спиртные напитки, умышленно избили своего ребенка до смерти.

"С целью сокрытия совершенного преступления и избежания наказания, решили избавиться от трупа. В этот же день на рассвете, положив ее в дорожную сумку, увезли на съемную дачу, расположенную в Бостанлыкском районе Ташкентской области, где и сожгли труп. А несгоревшие до тла останки тела положили в мешок и выбросили в реку Чирчик", - говорится в сообщении.

Чтобы сбить со следа правоохранительные органы и скрыть реальные обстоятельства, мужчина и женщина инсценировали пропажу своего ребенка.

Согласно официальной информации, в ходе осмотра места происшествия были обнаружены останки трупа Д. К. и изъяты в качестве вещественного доказательства.

В Кашкадарье жестоко убиты мать и ее ребенок >>

В рамках расследоваемого уголовного дела А. В. и М. Ф. привлечены к участию в деле в качестве подозреваемых в умышленном убийстве и задержаны.

Следственные мероприятия продолжаются, о результатах которых будет сообщено дополнительно.