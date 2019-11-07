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Человек в маске балаклавы. Архивное фото

В Ташкенте грабители в масках ворвались в дом и избили хозяина

CC BY-SA 3.0 / Tobias "ToMar" Maier / A rib-knit three-hole balaclava
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Пострадавшему были нанесены телесные повреждения в виде закрытой травмы головы, сотрясения головного мозга, перелома локтевой кости левой руки, резаной раны правого плеча.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. В Зангиатинском районе Ташкентской области несколько человек в масках совершили разбойное нападение на жильцов одного из домов, сообщает "Даракчи".

"5 ноября, примерно в 03.30, неизвестные, вооружившись топором, проникли в дом Р. А., где нанесли ему различного рода телесные повреждения, после чего, связав его электрическим кабелем, похитили денежные средства в размере 30 миллионов сумов, находившиеся в подвальном помещении дома", - говорится в сообщении.

По последней информации, мужчине были нанесены телесные повреждения в виде закрытой травмы головы, сотрясения головного мозга, перелома локтевой кости левой руки, резаной раны правого плеча.

По данному факту Следственным управлением при ГУВД Ташкентской области в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

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В результате были задержаны А. Э. и Ш. А. В ходе допроса они дали признательные показания. В итоге из дома одного из обвиняемых изъяты в качестве вещественных доказательств 13 миллионов сумов, одна маска и три резиновые перчатки.

Напомним, в начале ноября в Ташкенте мужчина, который зашел ночью гости к знакомой, за секунду оказался без всех своих сбережений. Девушка, у которой он гостил, вышла к машине, с помощью пульта открыла дверь его автомобиля и похитила из салона 1 миллионов сумов и 300 долларов.

Теги:
Происшествие, разбой, ограбление, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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