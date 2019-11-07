Самолет рейса Пекин-Ташкент совершил экстренную посадку

Обучение будет проходить на узбекском, русском и английском языках на платно-контрактной основе с учетом требований государственных образовательных стандартов Узбекистана.

В Ташкенте прошел брифинг на тему расширения зеленых зон в стране. На мероприятии отмечалось, что с января по октябрь в центры госуслуг поступило около 32 тысяч обращений с просьбой вырубить деревья. Из них были удовлетворены лишь 15-17%.