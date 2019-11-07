Самолет рейса Пекин-Ташкент совершил экстренную посадку

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Самолет авиакомпании Uzbekistan airways, следующий рейсом Пекин-Ташкент, экстренно сел в аэропорту Ланьчжоу Чжунчуань, сообщает Telegram-канал "Новости Ташкентского неба".
"Boeing 787-8 Dreamliner, UK-78704 прибыл в аэропорт назначения с 4-часовым опозданием", - говорится в сообщении.
Оказалось, причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
По информации, экипаж принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту по маршруту следования.
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Напомним, в октябре самолет А-330 "Аэрофлота", летевший в Москву, вынужденно сел в Ташкенте из-за пассажира, почувствовавшего себя плохо.