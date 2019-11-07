Погиб известный узбекский журналист Давлатназар Рузметов

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Известный хорезмский журналист Давлатназар Рузметов погиб в ДТП в ночь на 7 ноября, сообщил в Facebook его племянник.
По его словам, похороны состоятся в четверг.
"Рузметова сбила "ГАЗель", когда он переходил дорогу Ургенч-Хива, примерно в 23.55 6 ноября", - говорится в комментарии Генпрокуратуры.
По последней информации, 48-летний журналист получил серьезную травму головы и скончался на месте.
УВД Ургенчского района ведет доследственные действия по факту происшествия.
Свои соболезнования в связи с кончиной выразил руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов.
Напомним, Давлатназар Рузметов работал корреспондентом газеты "Жамият" ("Общество"). Ранее был заместителем редактора газеты "Хоразм ёшлари" ("Хорезмская молодежь").
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В октябре прошлого года был приговорен к административному аресту за нарушение общественного порядка после того, как пытался снять на видео совещание по вопросам сбора хлопка в местном хокимияте.